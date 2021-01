DJ Shell kauft 51 Prozent an Windfarm-Projekt vor Irland

Von Jaime Llinares Taboada

LONDON (Dow Jones)--Der Ölkonzern Shell kauft die Mehrheit an einem Projekt für eine schwimmende Windfarm vor der Küste Irlands. Wie die Royal Dutch Shell plc mitteilte, übernimmt sie 51 Prozent an dem Projekt von dem Entwickler Simply Blue Energy, der als Betreiber an Bord bleiben wird. Ein Kaufpreis wurde nicht genannt.

Die Windfarm soll eine Kapazität von 300 Megawatt haben, diese kann aber auf bis zu 1 Gigawatt aufgestockt werden.

