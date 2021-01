Tesla und Samsung arbeiten einem Bericht aus Südkorea zufolge an einem neuen Chip für die nächste Generation selbstfahrender Autos des kalifornischen Elektroautopioniers. Er soll auf Basis aktueller High-End-Smartphone-Chips gefertigt werden. Nachdem Tesla den letzten Prozessor für seine Rechen-Hardware in Form des Hardware-3.0-Computers selbst entwickelt hatte, holt sich der E-Autobauer für die nächste Generation einen starken Partner an Bord. Samsung Foundries gilt neben TSMC als einer der wenigen Halbleiterfertiger, die Prozessoren im Fünf-Nanometer-Verfahren produzieren und Tesla dabei helfen können, autonomes Fahren dank ...

