- Evan, was waren die Gründe für die sehr gute Performance der Aktien in den letzten Monaten? - Wenn wir das Halbjahr hochrechnen, würdet ihr auf ein KGV von nur 2,5 kommen, das ist extrem billig! - Ihr produziert derzeit nur mit 650 Tonnen pro Tag. Ihr könnt aber 1.100 Tonnen pro Tag verarbeiten. Gibt es einen Plan, um auf dieses Niveau zu kommen? - Das heißt, ihr konzentriert euch jetzt mehr auf Exploration, damit ihr ein besseres Verständnis der Mine bekommt? - Ihr habt ein Goldprojekt in Nevada - was habt ihr hier vor? - Kommen wir zum Moly-Projekt in Mexico, das ihr damals aus der Konkursmasse gekauft habt. Was wollt ihr mit diesem Projekt machen? - Was werden die wichtigsten 3 News in den nächsten 6 bis 9 Monaten sein? - Euer Fokus ist Mexiko - schaut ihr euch aktiv nach neuen Akquisitionen um? ... Am Ende des Interviews finden Sie eine kurze Zusammenfassung auf Deutsch. Das Interview wurde am 21. Jänner 2021 aufgezeichnet. Kurs auf Ihr Joachim Brunner