KSB SE & Co. KGaA: EBIT für das Geschäftsjahr 2020 höher als prognostiziert



FRANKENTHAL: Der KSB Konzern erzielte aufgrund eines sehr starken Monats Dezember Umsatzerlöse sowie ein EBIT oberhalb der am 15. Dezember 2020 kommunizierten Erwartungen; dagegen bleibt der Auftragseingang leicht dahinter zurück.



Auf Basis der vorläufigen Zahlen für das Geschäftsjahr 2020 beläuft sich der Auftragseingang auf 2.143 Mio. €. Er liegt damit um 12,6 % unterhalb des Vorjahres. Die vorläufigen Umsatzerlöse betragen 2.208 Mio. € und sind damit 7,3 % geringer als im Vorjahr. KSB erwartet ein vorläufiges EBIT zwischen 67 Mio.€ und 71 Mio.€ (Vorjahr: 113,6 Mio. €). Darin sind bereits Sondereffekte in Form von Wertminderungen auf Geschäfts- oder Firmenwerten in einer vorläufigen Höhe von 11 Mio. € berücksichtigt. Die vollständige Berichterstattung für das Geschäftsjahr 2020 erfolgt planmäßig am 25. März 2021.

