Trotz aller Kontroversen performte die UBS ausgezeichnet im Geschäftsjahr 2020. Anders kann man es angesichts des jüngst vorgelegten Berichts nicht sagen. Es scheint, als ob alle Probleme und Skandale finanziell betrachtet an der Bank abgleiten wie an Teflon. Nicht einmal der angebliche Geldwäscheskandal, in den der neue CEO Ralph Hamers bei seinem vorherigen Arbeitgeber verstrickt gewesen sein soll, schadet dem Geschäft oder dem Aktienkurs.Am Ende zählt in Zürich nur der Gewinn. Und hier konnte die UBS im 4. Quartal punkten. Man erwirtschaftete einen operativen Ertrag von 8,12 Mrd. US-Dollar und konnte den operativen Aufwand auf 6,06 Mrd. US-Dollar begrenzen. Vor Steuern ergab sich so ein operatives Ergebnis von 2,06 Mrd. US-Dollar und dank einer reduzierten Steuerrate von 16,6 % kam die UBS unter dem Strich auf einen Gewinn von 1,71 Mrd. US-Dollar, dank einer Cost / Income Ratio von lediglich 74,1 % nach 86,8 % im Vorjahresquartal. Gleichzeitig konnte sich der Return on Equity mehr als verdoppeln auf 11,5 %.

