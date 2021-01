Bereits seit geraumer Zeit steht eine eminent wichtige Unterstützung im Fokus.Bereits seit geraumer Zeit steht eine eminent wichtige Unterstützung im Fokus. Kinross Gold verpasste es zuletzt, über Aufwärtsimpulse für eine Entlastung zu sorgen. Mittlerweile "klebt" der Aktienkurs des kanadischen Goldproduzenten an dieser Unterstützung. Es bahnt sich ein Drahtseilakt an. Rückblick. In unserer letzten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...