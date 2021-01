Die Aktie von ProSiebenSat.1 macht am Mittwoch deutlich Boden gut, zählt zu den größten Gewinnern auf dem Frankfurter Parkett und stemmt sich damit gegen den negativen Markttrend. Das Papier verteuert sich um über drei Prozent und notiert damit so hoch wie zuletzt im Juni des Jahres 2019. Der Anstieg hat seine Gründe.Anleger werden auf ProSiebenSat.1 aufmerksam, nachdem JPMorgan die Papiere des Konkurrenten RTL am Mittwoch hochgestuft hat. RTL verteuern sich um rund fünf Prozent auf das höchste ...

