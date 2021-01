Wien (www.fondscheck.de) - Salytic Invest aus Köln verstärkt sein Anlage- und Kundenbetreuungsteam mit Alexander Bartsch, so die Experten von "FONDS professionell".Der 42-jährige Experte für europäische und Schweizer Aktien sei nun als Direktor im Bereich des Portfoliomanagements und mit besonderem Fokus in der Kunden- und Fondsbetreuung tätig. Der Wertpapierspezialist sei zuvor bei der Vontobel Bank als Direktor in der Kundenbetreuung beschäftigt gewesen. ...

