Die Türkei plant, ihre heimische Goldproduktion in den nächsten fünf Jahren auf 100 Tonnen pro Jahr oder mehr zu steigern. Dies sagte nach Angaben der Nachrichtenagentur Reuters der türkische Energieminister Fatih Dönmez gestern in einem Interview mit Bloomberg HT.Im Jahr 2020 hatte die Türkei insgesamt 42 Tonnen Gold und damit bereits einen neuen Rekord erzielt. Diesen will das Land am Bosporus in diesem Jahr aber übertreffen. Die Gold-Importe des Landes beliefen sich offiziellen Zahlen zufolge 2020 auf Gold im Wert von 26,6 Mrd. USD. Im Vergleich zum Vorjahr haben sich die Goldimporte damit ungefähr verdoppelt.Besonders seit dem starken Verfall der Lira im vergangenen Herbst flüchten die Menschen in der Türkei in harte Währungen und Gold, so Reuters.

Den vollständigen Artikel lesen ...