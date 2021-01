Das Coronavirus hat die Welt weiter fest im Griff. In der EU eskaliert der Impfstoff-Zoff, in den USA infizieren sich weiterhin täglich weit über 100.000 Menschen mit dem Virus. Dabei könnte beim nächsten Mal alles viel schlimmer kommen, mahnt Microsoft-Gründer Bill Gates. Der Milliardär hat massiv in Unternehmen investiert, die an der Entwicklung von Impfstoffen arbeiten.Covid-19 bestimmt weiter die Nachrichtenlage. Hat die Welt die richtigen Schlüsse aus der Pandemie gezogen? Microsoft -Gründer ...

Den vollständigen Artikel lesen ...