Am gestrigen Dienstag hat die Amazon-Aktie endlich den langersehnten Sprung aus ihrem Seitwärtstrend geschafft. Zudem könnte das angehobenen Kursziel auf 4.155 Dollar von JP Morgan heute weitere Kaufimpulse liefern. Doch Anleger sollten jetzt nicht blind einsteigen. Auf diese Punkte muss nun besonders geachtet werden.Seitdem die Amazon-Aktie am 2. September ihr Rekordhoch bei 3.552,25 Dollar markierte, konsolidiert sie in Form eines symmetrischen Dreiecks. Am gestrigen Dienstag konnte der Wert über ...

Den vollständigen Artikel lesen ...