Viele Investoren scheuen langfristige Investitionen in Entwicklungsländern aus Angst vor höheren Risiken. Damit entgehen ihnen aber auch Chancen wie Investitionen in nachhaltige Infrastruktur. Welche Risiken und Vorteile damit verbunden sind. "Entwicklungsländer brauchen Investitionen in Infrastruktur. Die Vereinten Nationen (UN) schätzen, dass bis zum Jahr 2030 rund 1,88 Billionen US-Dollar fehlen, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...