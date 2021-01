Alexander Schorn übernimmt zum 01.02.2021 die Geschäftsleitungsposition für das Ressort Vertrieb bei Helvetia Deutschland. Er tritt die Nachfolge von Michael Arens an, der am 31.01.2021 sein Amt als Leiter Vertrieb von Helvetia Deutschland niederlegt.Alexander Schorn blickt auf eine langjährige Karriere in der Versicherungswirtschaft zurück. Bevor er sich schwerpunktmäßig dem Marktmanagement und der Unternehmensentwicklung widmete, war er in verschiedenen Führungspositionen im Außendienst in Deutschland und in der Schweiz tätig.

