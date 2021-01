Solar-Champion Encavis auf Einkaufs-Tour

Der Solarpark- und Windkraftanlagen-Betreiber Encavis AG (WKN: 609500 / ISIN: DE0006095003) setzt den Wachstumskurs weiter fort. Wie das im SDAX notierte Unternehmen am 27. Januar dieses Jahres bekanntgab, wurden im Rahmen der Strategie ">>Fast Forward 2025" weitere Minderheitsanteile (19,99 Prozent) am Solarpark Budel in der Nähe der Stadt Eindhoven in den Niederlanden erworben.

Encavis besitzt durch die Anteilsaufstockung nun eigenen Angaben nach knapp 99 Prozent des niederländischen Solarpark-Portfolios, das eine Leistung von 106 Megawatt (MW) verzeichnet.

Laut Encavis wurden bereits im vergangenen Jahr 2020 bei dem spanischen Solargroßprojekt La Cabrera (200 MW Gesamtkapazität), dem Solarpark Brandenburg/Havel (18,7 MW Gesamtkapazität), dem Solarpark Bitterfeld (6 MW Gesamtkapazität) sowie bei zwölf weiteren Solarparks in Frankreich mit einer Gesamtkapazität von 75 MW die Beteiligungen auf 100 Prozent erhöht.

Den vollständigen Artikel lesen ...