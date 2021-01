Projekt von DLA verdeutlicht Vielseitigkeit von patentiertem Manganverfahren von AMY

Surrey (British Columbia), 27. Januar 2021 - American Manganese Inc. ("AMY" oder das "Unternehmen") freut sich, die ersten Ergebnisse von Laugungstests an Manganproben bekannt zu geben, die im Rahmen einer Subvention der Defense Logistics Agency (die "DLA") von der Halde von U.S. National Defense in Wenden im US-Bundesstaat Arizona entnommen wurden. Unter Anwendung des patentierten Manganverfahrens von AMY (US-Patent Nr. 8.460.631 - https://patents.google.com/patent/US8460631B2/en) wurden bei den Laugungstests vielversprechende Manganextraktionsraten von bis zu 88 Prozent erzielt.

Wie in der Pressemitteilung des Unternehmens vom 12. Januar 2021 (https://americanmanganeseinc.com/american-manganeses-wenden-stockpile-testing-project-is-underway-and-on-schedule/?utm_source=IContacts&utm_medium=Email&utm_campaign=Press-Release) bekannt gegeben, wurden die 14 repräsentativen Proben (550 Pfund), die von der Halde Wenden entnommen wurden, zu einer Master-Mischprobe gemischt und in unterschiedliche Materialgrößen für Laugungstests gebrochen. Es wurden Laugungstests mit unterschiedlichen Brechgrößen durchgeführt, um optimale Prozessbedingungen festzulegen, und es wurden außerdem Überlegungen hinsichtlich einer Hochskalierung angestellt, die für eine potenzielle Anlage zur Verarbeitung von fortgeschrittenem Material bei der Halde Wenden mit 322.000 metrischen Tonnen relevant sind. Der nächste Schritt des Labortestprogramms ist die Durchführung von Laugungstests unter Anwendung der ermittelten optimalen Laugungsbedingungen an jeder der 14 einzelnen repräsentativen Proben, wobei der Schwerpunkt auf der Verringerung des Verbrauchs an Laugungsreagenzien liegt, bevor mit der Beschreibung der Berge, der Mangancarbonatausfällung und den elektrolytischen Manganmetall- (EMM)-Tests fortgefahren wird.

Ein Brief des Kongressabgeordneten Paul Gosar (R-AZ) an das US-Innenministerium stellt die Arbeit bei der Halde Wenden in einen größeren strategischen Kontext und erklärt, dass eine moderne Manganverarbeitungsanlage bei Wenden Perspektiven für in den USA produziertes EMM eröffnen, eine zuverlässige Quelle für EMM für die Halde der DLA / National Defense schaffen, die zurzeit vollständige Abhängigkeit der USA von Manganimporten beenden und die Abhängigkeit der USA von China in der Lieferkette für fortgeschrittenes Mangan reduzieren könnte (klicken Sie hier, um den Brief des Kongressabgeordneten Gosar zu lesen - https://documentcloud.adobe.com/link/track?uri=urn%3Aaaid%3Ascds%3AUS%3Ae3790895-0db3-41a3-a1d6-4543a7c323d4pageNum=1).

Im Rahmen der am 21. Oktober 2020 von der Defense Logistics Agency gewährten Subvention wird der von American Manganese geplante Zeitrahmen für die Durchführung des Labortestprogramms voraussichtlich 47 Wochen betragen.

"Ich freue mich, dass unser Haldenprojekt Wenden in dem von uns geplanten Zeitrahmen weiterentwickelt wird und die Vielseitigkeit unseres patentierten Manganverfahrens verdeutlicht", sagte Larry Reaugh, President und CEO von American Manganese. "Unser Manganpatent war ein Eckpfeiler bei der Entwicklung unseres patentierten Verfahrens hinsichtlich des Recyclings von Kathodenmaterial für Lithium-Ionen-Batterien und wir sind nun in der glücklichen Lage, die Möglichkeit zu haben, diese beiden großartigen Projekte weiterzuentwickeln." Abgesehen von der DLA-Subvention, deren Schwerpunkt auf der Manganhalde in Wenden liegt, ist AMY auch Teil der Arbeit des Critical Materials Institute des US-Energieministeriums hinsichtlich des Recyclings von Batteriematerialien von Elektrofahrzeugen.

Über American Manganese Inc.

American Manganese Inc. ist ein Unternehmen für kritische Metalle, dessen Hauptaugenmerk auf das Recycling von Lithium-Ionen-Batterien (RecycLiCo) sowie die Produktion von elektrolytischem Manganmetall aus geringgradigen US-Ressourcen gerichtet ist. Das Verfahren ermöglicht hohe Gewinnungsraten von Kathodenmetallen wie Lithium, Kobalt, Nickel, Mangan und Aluminium mit hohen Reinheitsgraden mit minimalen Verarbeitungsschritten. American Manganese Inc. ist bestrebt, sein bahnbrechendes patentiertes RecycLiCoTM-Verfahren zu kommerzialisieren und ein Branchenführer beim Recycling von Kathodenmaterialien aus Abfällen der Lithium-Ionen-Batterieherstellung zu werden.

