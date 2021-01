Pressemitteilung der Pentracor GmbH:

Weltweit einzige Therapie zur CRP-Blutwäsche nun auch bei COVID-19 erfolgreich

- Am Corona-Virus erkrankte Person erfolgreich therapiert - neue Handlungsoption in der Pandemie- Fall erzeugt reges Interesse in klinischen Kreisen- CRP-Blutwäsche kann auch helfen, Intensivkapazitäten zu schonen- Seit Anleihebegebung: Fortschritte bei Vertriebsausbau und Erweiterung des Kundenkreises

Das Medizintechnik-Unternehmen Pentracor GmbH mit Sitz in Hennigsdorf bei Berlin (Wandelanleihe ISIN: DE000A289XB9, WKN: A289XB), im dynamisch wachsenden Healthcare-Sektor tätig, hat mit seinem CE-zertifizierten und patentgeschützten Medizinprodukt PentraSorb(R) CRP einen durch das Corona-Virus an COVID-19 erkrankten Patienten erfolgreich therapiert. Damit hat das Unternehmen eine weitere, wichtige Handlungsoption im Kampf gegen die oft tödlich endenden Auswirkungen der Pandemie geschaffen. Die extrakorporale, nahezu risikofreie CRP-Apherese hat den COVID-19-Patienten vor der Beatmung in der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...