(shareribs.com) Washington 27.01.2021 - Die neue US-Regierung wird den Bundesstaaten viel freie Hand bei der Regulierung von Cannabis lassen. Branchenkenner rechnen sogar in republikanischen Hochburgen mit Fortschritten. In vier US-Bundesstaaten wurde im vergangenen Jahr für die Legalisierung von Cannabis gestimmt. In Arizona hat der Verkauf bereits begonnen. Bei Marijuana Business Daily wurde nun ...

Den vollständigen Artikel lesen ...