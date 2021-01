Unterföhring (ots) - Neuer Showabend mit den besten jungen Stimmen in SAT.1: "The Voice Kids" singen 2021 samstags! Die Musikshow erhält einen neuen Sendeplatz und startet am 27. Februar 2021 um 20:15 Uhr mit stimmgewaltigen Talenten und den Coaches Alvaro Soler, Stefanie Kloß, Wincent Weiss und den "Fantastischen 2" Smudo & Michi Beck in die neunte Staffel.Mark Land, stellvertretender Senderchef SAT.1: "Unsere VoiceKids bekommen 2021 nicht nur fünf tolle neue Coaches, sondern auch eine neue Bühne. Mit dem Wechsel des Sendetages setzt SAT.1 verstärkt auf großes Family-Entertainment und lädt dazu ein, den Samstagabend gemeinsam mit den besten jungen Stimmen zu verbringen. Und was ich schon jetzt verraten kann: Zum ersten Mal können bei 'The Voice Kids' auch ganze Bands von den Coaches gebuzzert werden - und die lassen es in den Blind Auditions so richtig krachen."Vom Solo-Talent über das A-cappella-Ensemble und die rockige Schülerband bis hin zur Hip-Hop-Crew: Erstmals bekommen in der neuen Staffel "The Voice Kids" neben Einzelsängerinnen und -sängern auch Talent-Bands die Gelegenheit, ihr Können auf der großen TV-Bühne zu präsentieren.Moderiert wird die neue Staffel "The Voice Kids" von Melissa Khalaj und Thore Schölermann, Produzent ist Talpa Germany."The Voice Kids" ab Samstag, 27. Februar 2021, um 20:15 Uhr in SAT.1 und auf JoynAlle Informationen und Fotomaterial zur neunten Staffel "The Voice Kids" finden Sie auf der Presseseite zur Show: presse.sat1.de/TVK2021 (http://presse.sat1.de/TVK2021).Hashtag zur Show: VoiceKidsPressekontakt:Carina CastrovillariCommunications & PRShow & Comedyphone: +49 (0) 89 95 07 - 1108email: carina.castrovillari@seven.onePhoto Production & EditingKathrin Baumannphone: +49 (0) 89 95 07 - 1170email: kathrin.baumann@seven.oneSAT.1Ein Unternehmen der Seven.One Entertainment Group GmbHOriginal-Content von: SAT.1, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6708/4823388