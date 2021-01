DJ Heidelbergcement trennt sich von Geschäft in Kuwait

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Heidelbergcement AG trennt sich von ihrer Mehrheitsbeteiligung an einem kuwaitischen Zement- und Transportbetonunternehmen. Der im DAX notierte Baustoffhersteller hat seinen Anteil von 51 Prozent an Hilal Cement an die Silver Share Real Estate verkauft. Über den Verkaufspreis wurde Stillschweigen vereinbart, wie Heidelbergcement mitteilte.

Die Veräußerung sei der erste Schritt einer umfassenden Portfoliooptimierung. Heidelbergcement hatte im September verkündet, dass man sich im Rahmen der Strategie Beyond 2020 von Geschäften trennen werde, die ihre mittelfristigen Ziele absehbar nicht erreichen können.

Hilal Cement betreibt in Kuwait vier Transportbetonwerke und zwei Zementterminals auf dem lokalen Hafengelände. Das Unternehmen kam 2016 im Zuge der Übernahme von Italcementi zu Heidelbergcement und wurde seitdem von der ägyptischen Tochtergesellschaft Suez Cement geführt.

