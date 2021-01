Am Abend wird die US-Notenbank ihre jüngste Zinsentscheidung bekanntgeben. Gespannt wird man darauf schauen, wie die Zentralbank die wirtschaftlichen Aussichten beurteilt und und welche geldpolitischen Maßnahmen sie ins Auge fasst, um zur weiteren Stabilisierung der US-Wirtschaft beizutragen. An der Börse haben offensichtlich einige Investoren Bammel vor der Fed-Entscheidung, denn die Kurse geben sowohl in den USA als auch in Frankfurt deutlich nach. Der DAX notiert mittlerweile nur noch knapp oberhalb ...

