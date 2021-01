Solaris Bus & Coach und das Verkehrsunternehmen Arriva Niederlande haben einen Vertrag über die Lieferung von zehn Solaris Urbino 12 hydrogen unterschrieben. Die zwölf Meter langen Wasserstoffbusse sollen im Laufe dieses Jahres in die Provinz Gelderland geliefert werden und dort Dieselbusse ersetzen. Arriva will die H2-Busse ab Dezember 2021 in der in Gelderland gelegenen Region Achterhoek einsetzen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...