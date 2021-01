Kommt jetzt die Korrektur bei Hapag-Lloyd?

Ohne Hapag-Lloyd (WKN: HLAG47 / ISIN: DE000HLAG475) wäre der Hamburger Hafen nicht das, was er heute ist: Der größte deutsche Seehafen, der drittgrößte Containerhafen in Europa und die Nummer 17 in der Liste der weltweit größten Containerhäfen.

Containerumschlag Hamburger-Hafen (Grafik markteinblicke.de)

Groß und modern

Dies gilt aber auch andersherum. Für Hapag-Lloyd ist der Hamburger Hafen enorm wichtig. Die Reederei betreibt 234 moderne Containerschiffe und kommt auf ein Transportvolumen von 12,0 Millionen TEU (Standardcontainer) im Jahr. Für Hapag-Lloyd sind rund 13.200 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in 388 Büros in 129 Ländern tätig.

Hapag-Lloyds Flotte hat eine Gesamtkapazität von 1,7 Millionen TEU sowie einen Containerbestand von rund 2,7 Million TEU inklusive einer der weltweit größten und modernsten Kühlcontainerflotten. Mit 121 Liniendiensten werden weltweit mehr als 600 Häfen angesteuert.

Hapag-Lloyd gehört in den Fahrtgebieten Transatlantik, Mittlerer Osten, Lateinamerika sowie Intra-Amerika zu den führenden Anbietern. Entsprechend interessant ist der Blick auf die neuesten Geschäftsergebnisse bei Hapag-Lloyd.

