Fünf Ex-Circ-Entwickler aus Berlin haben mit der App Dive einen Clubhouse-Klon am Start, der optisch und funktional nah am Original ist. Unterschiede soll es jedoch bei der Zielgruppe geben. Miteinander sprechen ist spätestens seit dem Markteintritt der iOS-App Clubhouse, der man nur per Einladung beitreten kann, wieder angesagt. Rasant verbreitet sich die Live-Audio-App in Deutschland, nachdem sie seit ihrem Start vor fast einem Jahr nur einem elitären Kreis in den USA zugänglich gewesen ist. Clubhouse zeigt: Sprechen ist wieder in Das Konzept des unkomplizierten Gesprächs, das ...

Den vollständigen Artikel lesen ...