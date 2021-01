Unser Dachwikifolio hat auf Wochensicht leicht an Wert verloren, die Outperformance gegenüber dem DAX aber trotzdem weiter vergrößern können.Seit der Eröffnung unseres Portfolios im November 2015 verbuchen wir bei PLATOW Best Trader Selection einen Wertzuwachs von gut 39%. Da der DAX im selben Zeitraum nur ein Plus von etwas mehr als 20% generieren konnte, beträgt der von unseren Tradern herausgearbeitete Performance-Vorspring aktuell 18,8 Prozentpunkte. Zu Wochenbeginn hatten wir hier mit 20 Prozentpunkten sogar den höchsten Stand seit April des vergangenen Jahres erreicht. Den größten Teil des Wochenminus von 1,2% mussten wir tatsächlich heute hinnehmen, wo einige Depotwerte etwas deutlicher unter Druck gerieten. Betroffen war vor allem das zuletzt aber auch extrem gut gelaufene wikifolio All in One von Jürgen Kraus mit einem Kursrückgang von 7,2% auf Wochensicht. Überdurchschnittlich stark unter die Räder gekommen sind zudem die wikifolios TSI Trendstärke mit Börsenampel, German Top Momentum und Dt. Aktien-Momentum-Protect mit Verlusten zwischen 3,4% und 4,6%. Alle drei Musterdepots setzen auf das Prinzip der Relativen Stärke und daher auf einige derjenigen Aktien, die heute unter Gewinnmitnahmen leiden (wie zum Beispiel ...

Den vollständigen Artikel lesen ...