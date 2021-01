DJ GM und Navistar kooperieren bei Wasserstoff-Lkw-Transportsystem

Von Tomi Kilgore

NEW YORK (Dow Jones)--General Motors und die Navistar-International-Tochter OneH2 wollen zusammen ein wasserstoffbetriebenes Lkw-Transportsystem entwickeln. Pilotieren werde das emissionsfreie Langstrecken-Transportsystem die J.B. Hunt Transport Inc., eine Tochter von J.B. Hunt Transport Services Inc., wie GM mitteilte.

Im Rahmen der Kooperation wird GM Hydrotec-Brennstoffzellen-Stromwürfel liefern, und OneH2 wird skalierbaren Wasserstoff und die Betankung bereitstellen.

"Wasserstoff-Brennstoffzellen sind vielversprechend für schwere Lkw in Anwendungen, die eine höhere Energiedichte, schnelle Betankung und zusätzliche Reichweite erfordern", sagte Navistar Chief Executive Persio Lisboa.

"Wir freuen uns, unseren Kunden zusätzliche Flexibilität durch ein neues Wasserstoff-Lkw-Ökosystem zu bieten, das unsere Fahrzeuge mit der Wasserstoff-Brennstoffzellentechnologie von General Motors und den modularen, mobilen und skalierbaren Wasserstoffproduktions- und Betankungsmöglichkeiten von OneH2 kombiniert."

Navistar plant, sein erstes Serienmodell eines Brennstoffzellen-Elektrofahrzeugs im Jahr 2024 kommerziell verfügbar zu machen.

Die GM-Aktien fielen vorbörslich um 2,7 Prozent, während die Navistar-Aktie um 0,2 Prozent zulegte.

