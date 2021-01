..LUCID MOTORS nimmt Konturen an. Die Arbeiten zur Errichtung des Werks im US-Bundesstaat Arizona sind im vollen Gange. Bereits in diesem Frühling sollen dort die ersten Exemplare des Luxus-E-Autos "Lucid Air" vom Band rollen. Kostenpunkt: 169.000 $ pro Stück. Als Ankerinvestor mit dabei ist der saudi-arabische Staatsfonds "Public Investment Funds" (PIF), der bereits 2018 ca. eine Mrd. $ in Lucid Motors investiert hatte.



Nun verhandelt offenbar Churchill Capital mit PIF über einen baldigen Börsengang von Lucid Motors. Das IPO soll per SPAC erfolgen. Der Kurs des extra dafür gegründeten Investment-Vehikels "Churchill Capital Corp. IV" hat sich seitdem mehr als verdoppelt. Dessen Marktkapitalisierung von knapp 5 Mrd. $ nimmt schon viel vorweg, aber die Entwicklung vieler anderer SPACs hat gezeigt, dass das noch lange nicht das Ende der Fahnenstange gewesen sein muss.



