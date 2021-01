DGAP-News: Siltronic AG / Schlagwort(e): Stellungnahme/Übernahmeangebot

Siltronic AG: Siltronic veröffentlicht ergänzende begründete Stellungnahme zum geänderten Übernahmeangebot von GlobalWafers und empfiehlt weiterhin die Annahme des Angebots



27.01.2021 / 18:21

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Pressemitteilung Siltronic AG Einsteinstraße 172 81677 München www.siltronic.com Siltronic veröffentlicht ergänzende begründete Stellungnahme zum geänderten Übernahmeangebot von GlobalWafers und empfiehlt weiterhin die Annahme des Angebots



München, 27. Januar 2021. Vorstand und Aufsichtsrat der Siltronic AG haben heute ihre ergänzende gemeinsame begründete Stellungnahme in Reaktion auf die von der GlobalWafers GmbH am 25. Januar 2021 bekanntgegebene geänderte Angebotsunterlage veröffentlicht. Die GlobalWafers GmbH ist eine Tochtergesellschaft der GlobalWafers Co., Ltd. aus Taiwan. Die Angebotsunterlage bezieht sich auf das Angebot von GlobalWafers zum Erwerb sämtlicher Aktien der Siltronic AG zu einem erhöhten Angebotspreis von EUR 145 je Aktie in bar. In der ergänzenden begründeten Stellungnahme werden, zusammen mit der bereits am 22. Dezember 2020 veröffentlichten begründeten Stellungnahme, ausführlich die zugrundeliegenden Aspekte und Gesamtumstände dargelegt, die der Vorstand und der Aufsichtsrat ihrer Empfehlung an die Siltronic Aktionäre, das Angebot anzunehmen, zugrunde gelegt haben. Die Annahmefrist endet infolge der Angebotsänderung am 10. Februar 2021, 24:00 Uhr (MEZ). Die ergänzende gemeinsame begründete Stellungnahme ist auf der Homepage der Siltronic AG unter https://www.siltronic.com/de/investoren/informationen-zum-uebernahmeangebot-durch-globalwafers.html veröffentlicht. Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass allein die ergänzende gemeinsame begründete Stellungnahme zusammen mit der begründeten Stellungnahme von Vorstand und Aufsichtsrat vom 22. Dezember 2020 maßgeblich sind. Die Informationen in dieser Pressemitteilung stellen keine Erläuterungen oder Ergänzungen zu den Aussagen in diesen Stellungnahmen dar. Kontakt: Petra Müller

Head of Investor Relations & Communications

Tel.: +49 (0)89 8564 3133

E-Mail: investor.relations@siltronic.com Unternehmensprofil: Siltronic ist einer der weltweit führenden Hersteller für Wafer aus Reinstsilizium und Partner vieler führender Halbleiterhersteller. Das Unternehmen unterhält Produktionsstätten in Asien, Europa und den USA. Siltronic entwickelt und fertigt Wafer mit einem Durchmesser von bis zu 300 mm. Siliziumwafer sind die Grundlage der modernen Mikro- und Nanoelektronik und bilden die Basis für Halbleiterchips, z. B. in Computern, Smartphones, Navigationssystemen sowie in vielen anderen Anwendungen. Die Siltronic AG beschäftigt rund 3.600 Mitarbeiter und ist seit 2015 im Prime Standard der Deutschen Börse gelistet. Die Aktien der Siltronic AG sind im MDAX und im TecDAX gelistet.

