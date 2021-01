DAX und Dow Jones geraten am Mittwoch kräftig unter Druck. Eine durchwachsene Berichtssaison, die anstehende Fed-Entscheidung und die Angst vor den Corona-Mutationen belasten. Doch ist der Abverkauf auch von längerer Dauer? Für JPMorgan ist der Fall klar, der Rücksetzer wird als Kaufchance gesehen."Der Ausblick bleibt positiv - buy the dip", so Analyst Marko Kolanovic am Mittwoch. Am breiten Markt sei noch keine Blase erkennbar, auch wenn die Kursbewegungen bei GameStop oder AMC Entertainment danach ...

Den vollständigen Artikel lesen ...