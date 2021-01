Die Blase am Aktienmarkt platzt gerade. Der DAX kann frühere Hochs nicht mehr zurückerobern. Er gibt in Hunderterschritten ab. Der Verkaufsdruck im Markt ist enorm. Hier kehrt ein Großteil der Anleger der Börse den Rücken. Jetzt, nachdem sich die Privatanleger mit Wertpapieren vollgesogen haben, fangen die Kurse an zu bröckeln. Erst langsam und dann immer ...

