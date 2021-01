Stuttgart (ots) - Stuttgarter Nachrichten: Kommentar zu verschobenerKita-ÖffnungWer Winfried Kretschmann schon immer richtig zuhörte, konntewissen: Der Ministerpräsident hatte eben nichts schon entschieden und stetsbetont, dass je nach Infektionslage alles ganz anders kommen könnte. VoreiligeEntscheidungen zu treffen, ist auch in der Krise nicht Kretschmanns Ding - danützte auch alles Drängen der Kultusministerin und WahlkampfkonkurrentinSusanne Eisenmann (CDU) nichts.Kretschmann sollte mit seiner Vorsicht Recht behalten: EineVirusmutation, die nun in einer Freiburger Kita aufgetaucht ist, hat alleÖffnungspläne erst einmal überflüssig gemacht. Die Kita-Fälle bedeuten weitereNachweise von Mutationen im Land. Setzt sich das fort, könnte es schnell nicht mehrum die Frage gehen, wann Lockerungen in Kitas und Schulen möglich sind, sondernob nicht im Gegenteil weitere Einschränkungen (Stichwort Notbetreuung) nötigsind, um der Mutanten Herr zu werden.Pressekontakt:Stuttgarter NachrichtenChef vom DienstFrank SchwaiboldTelefon: 0711 / 7205 - 7110cvd@stn.zgs.deOriginal-Content von: Stuttgarter Nachrichten, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/39937/4823518