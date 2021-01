Börse Dax zeitweise unter 13.500 Punkten Auch zur Wochenmitte haben sich die starken Kursschwankungen am deutschen Aktienmarkt fortgesetzt. weiterlesen -Anzeige- Empfehlung Smart-Hebel-Trading-Dienst Die Nr. 1 in Deutschland +Österreich + Schweiz! Die besten Hebelscheine für Ihr Depot Depot-Kontoauszug HIER anschauen Unternehmen Keine Lösung im Impfstreit Was für ein Hickhack: Die Europäische Union und der Pharmakonzern Astrazeneca streiten auf offener ...

Den vollständigen Artikel lesen ...