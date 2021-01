Das Unternehmen Werner Turck wird Michael Gürtner gemeinsam mit Michael Gröbner leiten. Gröbner verantwortet in der Holding-Geschäftsführung die Ressorts Produktion und Supply-Chain-Management (SCM), während die Geschäftsführer von Hans Turck, Christian Wolf und Christian Pauli, in der Holding die Ressorts Vertrieb & Marketing sowie Finanzen, Personal & Recht führen. Dr. Michael Gürtner studierte Elektrotechnik an der TU München und promovierte auch ...

