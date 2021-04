Chicago (www.fondscheck.de) - Nuveen beruft Romina Smith in die Geschäftsführung der deutschen Niederlassung, so Nuveen in der aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Erst im vergangenen Jahr wurde Smith zum Managing Director, Head of Central Europe, Global Client Relationships ernannt. In dieser Funktion leitet sie ein Team, das Kunden in den Schwerpunktmärkten Deutschland, Österreich und Schweiz betreut. Das Kundenportfolio umfasst das gesamte Spektrum institutioneller Investoren, darunter Pensionsfonds, Versicherungen, Anlage- und Vermögensberater sowie Investoren aus dem Bereich Private Wealth. ...

