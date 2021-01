Der Autobauer BMW hat am Mittwoch nach Börsenschluss starke vorläufige Eckdaten vermeldet. Dank besserer Geschäfte im Schlussquartal liegt vor allem der Cash Flow über den Erwartungen. Am Markt kommt das gut an. Die Aktie kann die Verluste, die während des Handelstags angefallen waren, weitgehend kompensieren.Der vorläufige Free Cash Flow betrug bei BMW im vierten Quartal rund 2,8 Milliarden Euro und lag damit deutlich über den Erwartungen. Im Gesamtjahr betrug der Mittelzufluss damit 3,4 Milliarden ...

