The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 27.01.2021

Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 27.01.2021





ISIN Name

CA18538U1066 CLEARWATER SEAFOODS INC.

CA4063721027 HALO LABS INC.

DE0008115106 HSBC TRINKAUS+BURKH.O.N.

IT0001049623 I.M.A.IND.MACCH.AUTOM.SPA

KYG4404P1019 HENGXING GOLD HL.CO.HD-01

US0292271055 AM.RENAL ASS.HLDGS DL-,01

HALO COLLECTIVE-Aktie komplett kostenlos handeln - auf Smartbroker.de