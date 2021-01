Hamburg (ots) -- ABOUT YOU veröffentlicht nur wenige Stunden nach Live-Produktion alle Fashion Filme der AYFW 2021 auf Youtube und www.aboutyou-fashionweek.de (https://www.aboutyou-fashionweek.de/)- Unter dem Motto "RETHINK, REWEAR, RESTYLE" rückt der der Fashion Online Shop relevante Themen wie Circular Fashion und Responsibility in den Fokus- Herzstück ist die ABOUT YOU Show mit der provokativen Message "The end of f*****g fashion"- Neun individuelle Brand Shows bekannter High-Street-Marken bieten Zuschauern weitere Fashion Inspiration- Namhafte VIPs, Künstler und Influencer wie Heidi Klum, Lena Gercke, Loredana, Lorena Rae und Riccardo Simonetti begleiteten die Produktion Im Rahmen der Berlin Fashion Week präsentiert ABOUT YOU unter dem diesjährigen Motto "RETHINK, REWEAR, RESTYLE" die AYFW Produktion 2021: Entstanden sind zehn innovative Fashion Show Filme, die den Zuschauer digital mit in die Frontrow nehmen.Den Startschuss lieferte die 35-minütige ABOUT YOU Show unter dem Motto "The end of f*****g fashion". Ein provokatives Statement, das in vier kreativ umgesetzten Akten die Relevanz eines zirkulären Fashion-Kreislaufs verdeutlicht und eine neue Modekultur aufzeigt, die Wertigkeit und langhaltende Qualität vor kurzlebige Trends stellt. So symbolisiert ABOUT YOU einen progressiven Neuanfang, der für einen zukunftsorientierten Umgang mit Mode steht.Auf dem Runway zeigten sich neben zahlreichen Tänzern und Models auch VIPs und Influencer. Ein besonderes Highlight waren der Live-Auftritt von Sängerin Loredana sowie die Special Guests Topmodel Heidi Klum und Lena Gercke, die die groß angelegte Produktion vor Ort verfolgten.Damit zeigt der Fashion Online Shop erneut seine Vorreiter-Funktion in der Digitalbranche und bringt die AYFW auf ein neues Level: "Mit der AYFW21 haben wir gezeigt, wie man in der heutigen Zeit eine Fashion Week auf allen relevanten Plattformen mit maximaler Reichweite bespielt. Mit einem komplexen Live-Produktions-Konzept ist es uns gelungen, unsere Kunden mit einer innovativen digitalen Umsetzung zu überraschen und mit unserem zirkulären Fashion Ansatz zum Umdenken zu animieren. Wir freuen uns, dieses Erfolgskonzept fortzuführen und arbeiten bereits an der Konzeption für die nächste AYFW" , sagt Julian Jansen, Director Content von ABOUT YOU.Die ABOUT YOU Show generierte bereits in den ersten drei Tagen nach Veröffentlichung über 1,3 Millionen Clicks auf Youtube. Alle Brand Filme der AYFW-Partner adidas, Perwoll, sheego, Puma, MDLA by Bill Kaulitz, Lascana, Champion, Levi's und LeGer sind ebenfalls auf dem ABOUT YOU Youtube Channel und auf www.aboutyou-fashionweek.de (https://www.aboutyou-fashionweek.de/) verfügbar.Das Konzept der AYFW 2021 wurde als Produktion unter strenger Einhaltung eines umfassenden Hygienekonzepts und ohne Zuschauer umgesetzt .Hochauflösendes Bildmaterial kann hier (https://publicity.gettyimages.com/event/about-you-fashion-week-2021) heruntergeladen werdenABOUT YOU Show (https://www.youtube.com/watch?v=0RamkZfB-Yw&t=1957s)adidas Show (https://www.youtube.com/watch?v=jSHd-6-d0vc)sheego Show (https://www.youtube.com/watch?v=YIsFF2x8gWY&t=38s)Perwoll Show (https://www.youtube.com/watch?v=uSAVZaRPv_U)MDLA by Bill Kaulitz Show (https://www.youtube.com/watch?v=Vb8K2SsMnN4)Puma Show (https://www.youtube.com/watch?v=VhfVWzfwe6c)Champion Show (https://www.youtube.com/watch?v=hBMqDfphWLw&t=25s)Lascana Show (https://www.youtube.com/watch?v=-paigSHH5fo)Levi's Show (https://www.youtube.com/watch?v=B0V3mvcY5K4)LeGer Show (https://www.youtube.com/watch?v=K-HuPv4eLjU)Über ABOUT YOUABOUT YOU digitalisiert den klassischen Einkaufsbummel und schafft ein personalisiertes Einkaufserlebnis auf dem Smartphone. Indem der Fashion Online-Shop sich dem individuellen Stil jedes Kunden anpasst, entsteht ein für alle Kunden eigener Shop, der nur relevante Produkte und Outfitvorschläge anzeigt. Bei ABOUT YOU steht der Kunde im Fokus und wird unterstützt sich individuell durch Mode auszudrücken. Frauen und Männer zwischen 18 und 49 Jahren finden auf aboutyou.com sowie in der mehrfach ausgezeichneten ABOUT YOU App neben vielseitiger Inspiration ein Sortiment mit mehr als 350.000 Artikeln von über 2000 Marken. ABOUT YOU ist mit mehr als 27 Millionen monatlich aktiven Usern eine der größten Mode- und Lifestyle-Plattformen in Europa. Aktuell ist der Fashion Online Shop in 19 europäischen Märkten vertreten. Mit der ABOUT YOU CLOUD bietet das Fashion-Tech-Unternehmen darüber hinaus eine eigene E-Commerce-Infrastruktur als Lizenzprodukt an. Im Geschäftsjahr 2019/20 erwirtschaftete ABOUT YOU einen Umsatz in Höhe von 742 Millionen Euro, das entspricht einem jährlichen Transaktionsvolumen von mehr als 2,5 Milliarden Euro. Mit einer Unternehmensbewertung von mehr als einer Milliarde US-Dollar gilt ABOUT YOU als das erste Unicorn aus Hamburg.Die ABOUT YOU GmbH wurde 2014 als Tochterunternehmen der Otto Group gegründet und ist heute als Beteiligungsgesellschaft Teil des Konzern-Portfolios. Zum Management-Team gehören die Mehrfachgründer und Digitalexperten Tarek Müller (32, Marketing & Brands) und Sebastian Betz (30, Tech & Product) sowie der ehemalige Roland Berger-Stratege Hannes Wiese (38, Operations & Finance).