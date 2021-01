Die kurze Einschätzung der Lage Die Kraft zu einem Ausbruch hat erneut nicht ausgereicht und so ist dem DAX trotz seines gestrigen Höhenfluges die Puste ausgegangen. Das Spiel der letzten Wochen kann in die nächste Runde gehen. Der 60 Min. Chart zeigt den Verlauf des DAX in den letzten vier Wochen. Der DAX befindet sich vermutlich am Ende der seit 8612 laufenden korrektiven lila 5 der schwarzen 1 ...

