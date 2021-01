Die Börsenrallye bekommt am Mittwoch einen herben Dämpfer. Der Dow Jones verliert kurz vor Handelsende mehr als zwei Prozent und kann sich damit kaum besser schlagen als der DAX in Deutschland. DER AKTIONÄR nennt die fünf wichtigsten Gründe, warum der US-Leitindex deutlich an Boden verliert.Die US-Notenbank hat auf ihrer ersten Sitzung des Jahres am Abends zwar mitgeteilt, dass sie an ihrer ultralockeren Geldpolitik festhält und der Leitzins bei 0 bis 0,25 Prozent bleibt. Neue Hilfen für die Wirtschaft ...

