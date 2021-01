An der Wall Street kennt die Aktie der AMC Entertainment Inc. (ISIN: US00165C1045; WKN: A1W90H) absolut kein Halten mehr. Nachdem der Titel bis gestern seit dem Jahresbeginn um 134 % zulegte, schoss der Titel heute nochmals in der Spitze um über 300 % nach oben. Damit reiht sich das Papier in bester Gesellschaft zu Aktien der gefallenen Engel wie GameStop und Blackberry ein, die durch Eindeckungsverkäufe von Shortsellern durch die Decke schossen.Aus fundamentaler Sicht steht der weltweite Betreiber von Kinos AMC Entertainment (ISIN: US36467W1099; WKN: A0HGDX) absolut mit dem Rücken zur Wand. Gerieten Lichtspielhäuser mit der aufkommenden Konkurrenz von Streamingdiensten wie Netflix bei weiten Teilen der jüngeren Generation ohnehin zunehmend aus der Mode, weshalb die Firma schon im Geschäftsjahr 2019 einen Verlust von 149 US-Dollar einfuhr, so brach das Geschäft im Jahr 2020 völlig ein. Zwar dürften die 2020er-Geschäftszahlen erst Ende Februar veröffentlicht werden, dennoch sind die Analystenschätzungen, dass das Unternehmen in den vergangenen zwölf Monaten einen Umsatzeinbruch von 5,5 Milliarden US-Dollar auf lediglich 1,2 Milliarden US-Dollar erleiden musste, absolut realistisch. Gleichzeitig dürfte sich der Nettoverlust auf 3,9 Milliarden US-Dollar ausgeweitet haben.

