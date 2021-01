Das sehr offensiv ausgerichtete und in diesem Profil mit einem erhöhten "Chance-Risiko-Hebel" versehene Strategiedepot AKTIEN SPEKULATIV ließ in der letzten Woche dank der ausgeprägten relativen Stärke von Technologie- und sonstigen Wachstumstiteln, gerade auch im Segment der Nebenwerte, dem MSCI World (Euro) - Index erneut keine Chance und legte um + 3,6 % zu.Hieraus resultierte per 24.01. seit Auflage am 26.02.2019 auf Währungsbasis Euro eine Nettoperformance des Depots (vor Dividenden) von + 60,9 %, womit die Outperformance gegenüber dem MSCI WORLD (Euro) - Index seit Auflage ein hochgradiges Ausmaß von + 38,0 % erreichte.Die größten Depotgewinner waren in der letzten Woche die massiv hochschießenden Aktien des im deutschsprachigen Raum weit führenden und auch zunehmend in weitere europäische Länder expandierenden Technologiespezialisten für alle Bereiche des betrieblichen Personalmanagements ATOSS SOFTWARE (DE0005104400), die gleich um + 21 % explodierte, wie auch der Titel des weltführenden Hongkonger Elektrowerkzeugherstellers TECHTRONIC (HK0669013440), der um + 11 % hochschnellte.

