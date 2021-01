STRAUBING/LANDSHUT (dpa-AFX) - Das "Straubinger Tagblatt/Landshuter Zeitung" zu Streit/Astrazeneca:

"Für die EU-Kommission geht es um viel. Die Kritik an Ausmaß und Umfang der Bestellungen, an bürokratischen Zulassungsverfahren, die schnelles Impfen im Gegensatz zu anderen Nicht-EU-Ländern verhinderten - all das lässt die Behörde von Ursula von der Leyen (CDU) dünnhäutig werden. Der Versuch, diesen Fall ebenso wie mögliche künftige durch einen neuen Kontroll- und Überwachungsmechanismus zu entschärfen, ging spätestens in dem Moment daneben, als das Wort "Exportverbot" fiel. Da war es wieder: das Bild einer alles sanktionierenden EU-Bürokratie."/zz/DP/fba