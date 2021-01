US-Aktien befinden sich meiner Meinung nach in einer Blase an der Börse. Die Anzeichen mehren sich und die Alarmglocken läuten. US-Aktien sehen bei fast jeder Kennzahl teuer aus. Das Verhältnis der Marktkapitalisierung des S&P 500 zum US-BIP ist ein langfristiger Bewertungsindikator, der von Warren Buffett populär gemacht wurde. Er deutet darauf hin, dass die Börse weitaus teurer ist, als sie es während der Technologieblase im Jahr 2000 war. Ein weiteres Anzeichen für eine Blase an der Börse ist ...

Den vollständigen Artikel lesen ...