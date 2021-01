Die Druckvergleichs-Prüfeinrichtungen LR-Cal LSP-H von Leitenberger können stationär in Labor oder Werkstatt, aber auch vor Ort an der Messstelle eingesetzt werden. Sie sind in drei Ausführungen bis 1.000 bar, 1.200 bar und 1.600 bar erhältlich. Bild: Leitenberger Für die Überprüfung, Justage und Kalibrierung von mechanischen und elektronischen Druckmessgeräten aller Art durch Vergleichsmessungen wird eine entsprechende Druckerzeugung benötigt. Schließt man das zu prüfende Druckmessgerät und ein hinreichend genaues Referenzdruckmessgerät an der Druckvergleichsprüfpumpe LR-Cal LSP-H an, so wirkt ...

