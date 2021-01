Zur Wochenmitte beobachteten wir einen erneuten Rückwärtsgang an der Börse. Die Sitzung der US-Notenbank FED konnte dem DAX nicht helfen und verursachte eher Unsicherheit im Vorfeld. Was sind die Eckpunkte für den Donnerstagshandel? FED-Tag im Rückblick Vom Start an baute sich im DAX ein Druck auf, der bis zum Handelsende anhielt. Zunächst sah es nach einer kleinen Korrektur auf den starken Dienstag aus, doch spätestens als wir wieder in Richtung ...

