Die GameStop-Aktie verhielt sich in den vergangenen Tagen äußerst volatil, kletterte zeitweise gar um rund 1.800 Prozent. Experten sehen in dieser Entwicklung Parallelen zu der Zeit vor dem Platzen der Tech-Blase im Jahr 2000.? Short Squeeze schickt GameStop-Aktie auf neuen Höchststand ? Enorme Volatilität am Markt ? Entwicklung der GameStop-Aktie Zeichen einer Blase?Game Over für die GameStop-Aktie?GameStop erging es in den zurückliegenden Jahren alles andere ...

Den vollständigen Artikel lesen ...