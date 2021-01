Die asiatischen Börsen erleben heute früh ihren schwächsten Handelstag seit Oktober. Die starken Verkäufe im europäischen und amerikanischen Handel setzen sich heute früh nahtlos an den Börsen in Australien, China und Japan fort. Die Verkäufe setzten sich selbst dann noch fort, nachdem die Federal Reserve dem Kapitalmarkt versicherte, dass man die Geld- und Zinspolitik ultralocker lassen wird. Der asiatische Handel hatte sich zusätzlich Sorgen gemacht, dass die amerikanische Regierung wie angedroht den Handel mit 35 chinesischen Konzernen an der Wall Street ab heute verbietet. Das Finanzministerium führte den Erlass jedoch nicht aus, sondern will das Thema noch einmal überprüfen.Im Vorfeld der Eröffnung der europäischen Vorbörse beginnen die Futures zu fallen. Der DAX-Future hält sich mit einem Stand von 13.500 Punkten relativ stabil, aber alle US-Futures sinken deutlich. Der S&P 500 Future verzeichnet ein Minus von -0,48 % und notiert bei 3.726 Punkten. Der Nasdaq-Future sinkt um -0,65 % auf 13.019 Punkte.

