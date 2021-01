Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv Der deutsche Leitindex erlebt derzeit wieder einmal eine Phase mit erhöhter Volatilität. Nach starken Verlusten am Montag und großen Gewinnen am Dienstag ging es gestern deutlich bergab. Zeitweise lag der DAX unter der Marke von 13.500 Punkten. Am Ende schloss er bei 13.620 Zählern. Das ist ein Minus von rund 1,8 Prozent. Die Marktidee ist diesmal Siemens Healthineers.