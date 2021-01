The following instruments on XETRA do have their last trading day on 28.01.2021

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 28.01.2021





ISIN Name

US29244T1016 ENEL GENERACION CL ADR/30

XS0587031096 VIP FINANCE IR. 11/21REGS

DE000LB00MF4 LBBW STUFENZINS 15/21

US742718EN58 PROCTER GAMBLE 16/21

CH0591979593 PFB.SCHW.HYP 21/29 660 4

XS1755429732 ECUADOR 18/40 REGS

US136069XY29 CANADIAN IMP. BK 18/21

