The following instruments on XETRA do have their first trading 28.01.2021Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 28.01.2021Aktien1 JP3920930009 Mediaseek Inc.2 IE00BL96WS76 Abbey PLC3 JP3765110006 Digital Hearts Holdings Co. Ltd.4 GB00BFN4GY99 Zinnwald Lithium PLC5 CA29103M1068 Emergence Global Enterprises Inc.Anleihen/ETF1 AT0000A2MKW4 S IMMO AG2 EU000A287074 Europäische Union3 US91282CBG50 America, United States of...4 DE000DD5AU36 DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank5 DE000DD5AU28 DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank6 XS2291907256 EMIS Finance B.V.7 NO0010894850 LR GLOBAL HOLDING GMBH8 US91282CBF77 America, United States of...9 US22536PAH47 Credit Agricole S.A. [London Branch]10 USY3422VCR79 Hong Kong Special Administrative Region of the People's Republic of China11 XS2244823535 MBH Corporation PLC12 US676167CC18 Oesterreichische Kontrollbank AG13 XS2197326437 TechnipFMC PLC14 USP0100VAB91 Aeropuertos Dominicanos Siglo XXI S.A.15 USP0607LAC74 AES Gener S.A.16 XS2063279959 Alfa Bond Issuance PLC17 USP1000TAB37 Alpha Holding S.A. De C.V.18 US02364WBJ36 América Móvil S.A.B. de C.V.19 US02364WAP05 América Móvil S.A.B. de C.V.20 US02364WBG96 América Móvil S.A.B. de C.V.21 XS0812855277 América Móvil S.A.B. de C.V.22 USC0459MAB03 ATS Automation Tooling System Inc.23 USP0606PAC97 Axtel S.A.B. de C.V.24 XS2104051433 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA)25 US05971V2A26 Banco de Credito del Peru S.A.26 US05890PZA73 Banco de Credito e Inversiones [BCI]27 USP1400MAA64 Banco Mercantil del Norte S.A. [Grand Cayman Branch]28 USP16259AM84 BBVA Bancomer S.A. [Texas Branch]29 USP16259AN67 BBVA Bancomer S.A. [Texas Branch]30 USP1024TAN92 BBVA Colombia S.A.31 BE0002682632 Belfius Bank S.A.32 FR0013516101 Bpifrance Financement S.A.33 FR0013511615 Caisse Francaise de Financement Local34 US13645RAY09 Canadian Pacific Railway Co.35 IT0005273567 Cassa Depositi e Prestiti S.p.A.36 IT0005323438 Cassa Depositi e Prestiti S.p.A.37 USP2195VAP06 Celulosa Arauco y Constitución S.A.38 US125581GW24 CIT Group Inc. [New]39 US191241AH15 Coca-Cola FEMSA S.A.B. de C.V.40 USP2867KAG15 Colbun S.A.41 ES0000106700 Comunidad Autónoma del País Vasco42 USP3083SAD73 Consorcio Transmantaro S.A.43 XS2182121827 Corporación Andina de Fomento44 XS2152308727 CPPIB Capital Inc.45 US22411WAQ96 CPPIB Capital Inc.46 FR0013192762 Crédit Agricole S.A.47 FR0013166477 Crédit Agricole S.A.48 USP32466AA50 Crédito Real, S.A.B de C.V.49 USN2557FFM16 Deutsche Telekom International Finance B.V.50 XS0332257335 Development Bank of Japan51 XS2293753856 Dexia Crédit Local S.A.52 AT0000A2NAJ0 Erste Group Bank AG53 US344419AC03 Fomento Economico Mexicano S.A.B. de C.V.54 US36959CAA62 General Electric Co.55 GB0008932666 Großbritannien und Nord-Irland56 GB00BDX8CX86 Großbritannien und Nord-Irland57 USP4949BAN49 Grupo Bimbo S.A.B. de C.V.58 USP4949BAP96 Grupo Bimbo S.A.B. de C.V.59 XS2003500142 HSBC Holdings PLC60 US404280CK33 HSBC Holdings PLC61 XS1603397487 Huarong Finance 2017 Co. Ltd.62 XS2001732283 Huarong Finance 2019 Co. Ltd.63 USP55409AA77 Industrias Peñoles S.A.B. de C.V.64 USP56237AA16 InRetail Pharma S.A.65 USP5R6DPAA84 Itaú Unibanco Holding S.A. [Cayman Islands Branch]66 XS2242422397 JSC National Company KazMunayGas67 BE0002681626 KBC Groep N.V.68 USP60694AF68 Kimberly-Clark de Mexico S.A.B. de C.V.69 USA35155AA77 Klabin Austria GmbH70 USA35155AB50 Klabin Austria GmbH71 US50066CAP41 Korea Gas Corp.72 XS1999730374 Korea Housing Finance Corp. [KHFC] 73 DE000A3H2ZG4 Kreditanstalt für Wiederaufbau74 FR0014001R34 La Banque Postale75 DE000LFA1586 LfA Förderbank Bayern76 XS2033262895 Longfor Group Holdings Ltd.77 USG5825AAC65 MARB BondCo PLC78 XS1952158472 Morhomes PLC79 XS2242924491 Municipality Finance PLC80 XS2101528144 Municipality Finance PLC81 US63859VBG59 Nationwide Building Society82 XS2079798562 Nederlandse Waterschapsbank N.V.83 USL67359AA48 Nexa Resources S.A.84 DE000NWB17S6 NRW.BANK85 XS2152924952 Oesterreichische Kontrollbank AG86 USN7163RAD54 Prosus N.V.87 XS2049150837 PSA Treasury Pte Ltd.88 US69370RAG20 PT Pertamina [Persero]89 USY71548AX22 PTT PCL90 USY7150MAE76 PTTEP Treasury Center Co. Ltd.91 USY72570AM99 Reliance Industries Ltd.92 XS1989705063 Rongshi International Finance Ltd.93 USG7801RAD10 Sands China Ltd.94 XS2293906199 SBB Treasury Oyj95 XS2067187810 Sharjah Sukuk Programme Ltd.96 USN84413CN61 Syngenta Finance N.V.97 US020002BB69 The Allstate Corp.98 US25468PBW59 TWDC Enterprises 18 Corp.99 DE000HV2ASW7 UniCredit Bank AG100 USP9485MAA73 Unifin Financiera, S.A.B de C.V., SOFOM, E.N.R.101 USP94461AB96 Unifin Financiera, S.A.B de C.V., SOFOM, E.N.R.102 USP94461AC79 Unifin Financiera, S.A.B de C.V., SOFOM, E.N.R.103 USP9485MAC30 Unifin Financiera, S.A.B de C.V., SOFOM, E.N.R.104 XS1950827078 United Utilities Water Finance PLC105 US927804GC28 Virginia Electric & Power Co.106 XS1143270343 Vodafone Group PLC107 SK4000015475 Vseobecná Úverová Banka AS108 XS2050806434 Western Power Distribution [East Midlands] PLC109 FR0013183167 Île de France, Région110 XS2293596065 Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB)111 USY3422VCT36 Hong Kong Special Administrative Region of the People's Republic of China112 USY3422VCS52 Hong Kong Special Administrative Region of the People's Republic of China113 DE000HLB2ZP6 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale114 IE00BLPK3577 WisdomTree Cybersecurity UCITS ETF – USD Acc