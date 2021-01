ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat das Kursziel für Fraport von 30 auf 36 Euro angehoben, die Einstufung jedoch auf "Underperform" belassen. Analyst Arthur Truslove begründete dies in einer am Donnerstag vorliegenden Studie mit voraussichtlich nachhaltig höheren Kosteneinsparungen des Flughafenbetreibers. Aus diesem Grund erhöhte er die Schätzungen ab dem Jahr 2022. Für das laufende Jahr senkte er die Prognosen, denn er rechnet statt mit 37 Millionen Passagieren nurmehr mit 22 Millionen Reisenden./bek/tih



ISIN: DE0005773303

